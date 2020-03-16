У нефтяников в Сургутском районе украли кабель

16 Март 2020 2020-03-16T10:33:48+03:00

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В ХМАО за минувшие дни случилось 205 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югры уже раскрыто 102 нарушения закона, из них: два мошенничества, десять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и семь краж.

Так, в Сургутском районе 55-летний житель на нефтепромысловых месторождениях района похитил 360 кг кабеля. Сумма ущерба более 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем 40-летний вартовчанин в магазине на улице Чапаева похитил брюки и кофту стоимостью около 13 тысяч рублей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело – мужчина под подпиской о невыезде.

Также известно, что в Югре за прошедшие дни раскрыто 15 ранее зарегистрированных преступлений и выявлено более 11 тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU