Югорские пожарные ликвидировали 34 возгорания
Югорские спасатели на пожарах, произошедших с 10 по 15 марта, спасли двух человек. По данным регионального МЧС, также были эвакуированы 45 югорчан.
Также огнеборцы отстояли материальных ценностей и имущества граждан на сумму 9,5 миллиона рублей.
- Чаще всего пожарные выезжали на возгорания мусора, а также на пожары в банях и жилье. От огня пострадали четыре транспортных средства и 19 зданий. На пожарах погиб один человек и двое получили травмы, - уточнили в МЧС ХМАО.
Среди основных причин пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. Также пожарные подразделения 11 раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП.
- Проверьте исправность отопительных систем и электропроводки, не оставляйте без присмотра детей, установите в своих домах автономные пожарные извещатели, - порекомендовали специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU