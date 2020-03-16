2020-03-16T09:49:25+03:00
Происшествия

Югорские пожарные ликвидировали 34 возгорания

Спасены два человека
Руслан Савинов
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Югорские пожарные ликвидировали 34 возгорания. Фото МЧС ХМАО.Югорские пожарные ликвидировали 34 возгорания. Фото МЧС ХМАО.
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Югорские спасатели на пожарах, произошедших с 10 по 15 марта, спасли двух человек. По данным регионального МЧС, также были эвакуированы 45 югорчан.

Также огнеборцы отстояли материальных ценностей и имущества граждан на сумму 9,5 миллиона рублей.

- Чаще всего пожарные выезжали на возгорания мусора, а также на пожары в банях и жилье. От огня пострадали четыре транспортных средства и 19 зданий. На пожарах погиб один человек и двое получили травмы, - уточнили в МЧС ХМАО.

Среди основных причин пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. Также пожарные подразделения 11 раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП.

- Проверьте исправность отопительных систем и электропроводки, не оставляйте без присмотра детей, установите в своих домах автономные пожарные извещатели, - порекомендовали специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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