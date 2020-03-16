2020-03-16T08:41:44+03:00
Происшествия

Снегоход провалился в наледь в Югре

Обошлось без жертв
Руслан Савинов
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Снегоход провалился в наледь в ЮгреСнегоход провалился в наледь в ЮгреФото: pixabay.com
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Поисковая группа выезжала на пятый километр от поселения Саранпауль, вверх по течению реки Хулга. Как сообщили в пресс-службе учреждении «Центроспас-Югория», на реке снегоход провалился в наледь.

- Требовалась эвакуация двух человек. На месте вызова спасатели обнаружили двоих мужчин в удовлетворительном состоянии и эвакуировали их в Саранпауль, - рассказали спасатели.

Также помощь потребовалась в Нижневартовском районе. Там на автозимнике «Нижневартовск – Былино» застрял автомобиль, требовалась эвакуация. Спасатели обнаружили «Kia Bongo», внутри был 42-летний водитель. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался. Его эвакуировали в Нижневартовск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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