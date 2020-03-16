16 Март 2020 2020-03-16T07:10:23+03:00

В Югре к 2024 году будут перерабатывать до 60 процентов отходов. Фото: Савинов Руслан. Фото: : из личного архива Александра ЕМЕЛЬЯНОВА.

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Власти ХМАО провели расширенное совещание в челябинске по вопросам реализации национального проекта «Экология» при участии полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова и губернатора Югры Натальи Комаровой. Подробнее об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

- Для развития мощностей по обработке и утилизации ТКО планируется реализация пяти инвестиционных проектов по созданию комплексных межмуниципальных полигонов общей мощностью 555 тысяч тонн в год. Все проекты будут реализованы на условиях государственно-частного партнерства путем заключения концессионных соглашений, – напомнил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

По словам Зайцева, полигоны будут соответствовать всем экологическим и санитарным требованиям. Их оборудуют современной автоматической линией сортировки.. На полигонах также предусмотрены мусоросортировочные комплексы и перспективные площадки для внедрения инновационных методов обработки, обезвреживания и утилизации отходов.

- Пока в Югре направляется на обработку около десяти процентов твердых коммунальных отходов, а на утилизацию – около процента. Концессионными соглашениями заложена обязанность концессионера утилизировать и перерабатывать от 20 до 40 процентов поступающих отходов, - подвел итог Кирилл Зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU