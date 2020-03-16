2020-03-16T07:51:20+03:00
Здоровье

Югорским родителям рассказали, как помочь в развитии детям с аутизмом

Существует большое количество действенных методик
Руслан Савинов
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Югорским родителям рассказали, как помочь в развитии детям с аутизмом. Фото депздрава ХМАО.Югорским родителям рассказали, как помочь в развитии детям с аутизмом. Фото депздрава ХМАО.
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В Урае и Междуреченском прошла психологическая гостиная для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, расстройствами аутистического спектра и иными ментальными нарушениями. Подробности стали известны от пресс-службы депздрава ХМАО.

Организатором данного мероприятия стала Елена Белозерцева - главный внештатный психолог депздрава Югры, медицинский психолог Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы. Она представила более 15 моделей зарубежных и российских технологий по воспитанию и развитию детей с аутизмом.

Специалисты работали на двух площадках: «Психологические встречи для родителей» и городской семинар-практикум для педагогов и психологов, работающих с детьми, имеющими диагнозы ОВЗ, РАС и ментальные нарушения. «Мы разные, но мы вместе!».

Добавим, что следующие психологические гостиные для родителей пройдут в городах Нефтеюганске и Белоярском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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