16 Март 2020 2020-03-16T06:53:22+03:00

Потепление стало причиной потопа на улицах Нефтеюганска. Фото из сообщества "ВКонтакте" "Другой регион-86- Нефтеюганск".

Изменить размер текста: A A

Резкое потепление привело в Нефтеюганске к ожидаемому эффекту: на некоторых улицах появилось большое количество грязи. В югорских пабликах в социальной сети «ВКонтакте» появились снимки растаявшей снежной «каши».

- Фото сегодняшние. 16, 8 и 12 микрорайоны. В последнем, как всегда хуже всего обстоят дела. Подъезды и проходы ко многим домам практически перекрыты водой и рыхлым снегом. А те немногие островки суши, какие еще остались, покрылись ледяной коркой. Ходить там опасно. Можно запросто поскользнуться. А там, или в воду нырнешь, или кости сломаешь, - гласит описание к фото паблика «Другой регион-86- Нефтеюганск».

Отмечается, что особенно нелегко приходится членам городского общества инвалидов, мамам с колясками.

- Из года в год, да одно и тоже, - отмечают горожане.

- Ну что, с потопом вас, жители славного города Нефтеюганска!, - оронично поздравляют друг друга подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU