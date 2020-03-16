Погода в Югре 16 марта: небольшое похолодание

16 Март 2020 2020-03-16T05:03:52+03:00

Температура днем не опустится ниже -8 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 16 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер переменный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5, -10 градусов, днем -3, -8 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают слабый снег. Ветер переменный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -10 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и без осадков. Ветер северо-западный 7-9 метров в секунду. Температура воздух днем составит -5, -8 градусов.

На Руси этот день называли «Евтропиев день». По погоде отмечали: солнце садится в облако – это значит следующий день будет ненастным.

ИСТОЧНИК KP.RU