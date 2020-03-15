Поддельное водительское нашли у жительницы Урая

15 Март 2020 2020-03-15T12:54:56+03:00

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Госавтонспекторы в Урае остановили женщину-водителя за нарушение ПДД. Как отметили в пресс-службе регионального ГИБДД, при предъявлении водительского удостоверения, полицейские увидели признаки подделки.

По словам девушки, она не могла сдать практическую часть экзамена и ей пришлось выехать за пределы города, чтобы попробовать сдать экзамены в другом месте.

- В Москве она обратилась к знакомому и тот за 50 тысяч рублей согласился ей помочь. Уже на следующий день мужчина принес поддельное водительское удостоверение подозреваемой, - выяснили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

ИСТОЧНИК KP.RU