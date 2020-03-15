Поддельное водительское нашли у жительницы Урая
Госавтонспекторы в Урае остановили женщину-водителя за нарушение ПДД. Как отметили в пресс-службе регионального ГИБДД, при предъявлении водительского удостоверения, полицейские увидели признаки подделки.
По словам девушки, она не могла сдать практическую часть экзамена и ей пришлось выехать за пределы города, чтобы попробовать сдать экзамены в другом месте.
- В Москве она обратилась к знакомому и тот за 50 тысяч рублей согласился ей помочь. Уже на следующий день мужчина принес поддельное водительское удостоверение подозреваемой, - выяснили стражи порядка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».
ИСТОЧНИК KP.RU