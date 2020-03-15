2020-03-15T13:06:22+03:00
Спорт

Чемпионат России по биатлону может быть перенесен на ноябрь

Однако это пока не точно
Руслан Савинов
Поделиться:
Чемпионат России по биатлону перенесут на ноябрь. Фото «ЮграМегаСпорт».Чемпионат России по биатлону перенесут на ноябрь. Фото «ЮграМегаСпорт».
Изменить размер текста:

Чемпионат России по биатлону, который должен был состоятся в Ханты-Мансийске с 26 марта по 3 апреля, возможно перенесут на ноябрь 2020 года. Об этом стало известно от пресс-службы «ЮграМегаСпорт».

- Чемпионат России по биатлону может быть совмещен с Первенством РФ, которое с 18 по 25 марта готовился принять Уват, — рассказал решение «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.

Радченко пояснил, что искренне сожалеет о необходимости такого решения и надеется, что поворот событий не заставит фанатов биатлона меньше любить этот яркий вид спорта.

Напомним, ранее в рамках мер по предупреждению распространения коронавируса был отменен восьмой Югорский лыжный марафон, запланированный на 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поддельное водительское нашли у жительницы Урая
Чемпионат России по биатлону может быть перенесен на ноябрь
«Мадонну с младенцем» в Сургуте могут признать памятником культуры
Частично расселенный дом вспыхнул в Югре
В Сургуте отменили все культурно-массовые мероприятия
Погода в Югре 15 марта: мокрый снег
Югорчанка лишилась сбережений после смс от «покупателя» ее свадебного платья
В Лангепасе мужчину отправили в колонию из-за неуплаты алиментов
В Кондинском районе молодые люди совершали кражи с месторождений
Погода в Югре 14 марта: облачно, но с прояснениями
Триста акробатов со всей России поборолись за «чёрное золото» в Югре
В Сургутском районе усилили борьбу с сугробами
Похитителя алкоголя в Урае нашли по разбитым бутылкам
Более полутора сотен сургутян стали волонтерами Конституции
Власти Югры: «Коронавирус не повлиял на экономику региона»
На месте старейшего микрорайона Сургута построят объездную дорогу
Сбор денег на лечение Юлианы Сырцевой из Югорска закрыт
Стали известны сроки строительства новых полигонов ТКО в Югре
Более полутысячи дольщиков Югры получили жилье
У приезжего в Нижневартовске изъяли более 200 грамм наркотиков
Губернатор Югры предложила правительству России дать регионам полномочия по искусственному размножению ценной рыбы
Врача из Сургута подозревают в связях с террористами
В Югорском колледже обнаружили хищение бюджетных средств
Упавший с крыши снег помял машины в Сургутском районе
Зимники и ледовые переправы ХМАО начали готовить к закрытию
Тридцать попугаев прилетели в Югру