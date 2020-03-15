Чемпионат России по биатлону может быть перенесен на ноябрь
Чемпионат России по биатлону, который должен был состоятся в Ханты-Мансийске с 26 марта по 3 апреля, возможно перенесут на ноябрь 2020 года. Об этом стало известно от пресс-службы «ЮграМегаСпорт».
- Чемпионат России по биатлону может быть совмещен с Первенством РФ, которое с 18 по 25 марта готовился принять Уват, — рассказал решение «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.
Радченко пояснил, что искренне сожалеет о необходимости такого решения и надеется, что поворот событий не заставит фанатов биатлона меньше любить этот яркий вид спорта.
Напомним, ранее в рамках мер по предупреждению распространения коронавируса был отменен восьмой Югорский лыжный марафон, запланированный на 11 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU