15 Март 2020 2020-03-15T12:32:42+03:00

«Мадонну с младенцем» в Сургуте могут признать памятником культуры

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Сургутяне хотят признать панно в аэропорту Сургута «Мадонна с младенцем» объектом культурного наследия. Молодежная палата при думе города взяла инициативу в свои руки и направила заявку на проведение соответствующей экспертизы.

Напомним, «Сургутская Мадонна с младенцем в иллюминаторе» – это знакомая каждому горожанину мозаика, которая встречает прилетающих в воздушной гавани. Изображение весом в две с половиной тонны появилось на стене аэровокзала в 1981 году. Тогда из Москвы ее везли по частям специальным бортом.

- Мужики! Вы что, дураки, это же красиво, - вспоминает художник-монументалист Леонид Полищук, как отстаивал свой эскиз на культурном совете Сургута.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/766475" frameborder="0"></iframe> Комментарий сургутская Мадонна.

ИСТОЧНИК KP.RU