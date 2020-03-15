«Мадонну с младенцем» в Сургуте могут признать памятником культуры
Сургутяне хотят признать панно в аэропорту Сургута «Мадонна с младенцем» объектом культурного наследия. Молодежная палата при думе города взяла инициативу в свои руки и направила заявку на проведение соответствующей экспертизы.
Напомним, «Сургутская Мадонна с младенцем в иллюминаторе» – это знакомая каждому горожанину мозаика, которая встречает прилетающих в воздушной гавани. Изображение весом в две с половиной тонны появилось на стене аэровокзала в 1981 году. Тогда из Москвы ее везли по частям специальным бортом.
- Мужики! Вы что, дураки, это же красиво, - вспоминает художник-монументалист Леонид Полищук, как отстаивал свой эскиз на культурном совете Сургута.
Комментарий сургутская Мадонна.
ИСТОЧНИК KP.RU