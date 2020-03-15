Погода в Югре 15 марта: мокрый снег

15 Март 2020 2020-03-15T05:05:32+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 15 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшие на юге умеренные осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах гололед и метель. Ветер южный 5-10 м/с, Температура воздуха ночью +2, +3 градуса, днем +1, +4 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +4 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и не ожидается осадков Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +1 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит 0, +1 градуса.

На Руси этот день называли «Федот Ветронос». По погоде отмечали: если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь, то это обещало мокрое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU