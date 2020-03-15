2020-03-15T05:05:32+03:00
Общество

Погода в Югре 15 марта: мокрый снег

Температура днем не опустится ниже +1 градуса
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода в Югре 15 марта: мокрый снег. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 15 марта: мокрый снег. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 15 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшие на юге умеренные осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах гололед и метель. Ветер южный 5-10 м/с, Температура воздуха ночью +2, +3 градуса, днем +1, +4 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +4 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и не ожидается осадков Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +1 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит 0, +1 градуса.

На Руси этот день называли «Федот Ветронос». По погоде отмечали: если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь, то это обещало мокрое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Частично расселенный дом вспыхнул в Югре
В Сургуте отменили все культурно-массовые мероприятия
Погода в Югре 15 марта: мокрый снег
Югорчанка лишилась сбережений после смс от «покупателя» ее свадебного платья
В Лангепасе мужчину отправили в колонию из-за неуплаты алиментов
В Кондинском районе молодые люди совершали кражи с месторождений
Погода в Югре 14 марта: облачно, но с прояснениями
Триста акробатов со всей России поборолись за «чёрное золото» в Югре
В Сургутском районе усилили борьбу с сугробами
Похитителя алкоголя в Урае нашли по разбитым бутылкам
Более полутора сотен сургутян стали волонтерами Конституции
Власти Югры: «Коронавирус не повлиял на экономику региона»
На месте старейшего микрорайона Сургута построят объездную дорогу
Сбор денег на лечение Юлианы Сырцевой из Югорска закрыт
Стали известны сроки строительства новых полигонов ТКО в Югре
Более полутысячи дольщиков Югры получили жилье
У приезжего в Нижневартовске изъяли более 200 грамм наркотиков
Губернатор Югры предложила правительству России дать регионам полномочия по искусственному размножению ценной рыбы
Врача из Сургута подозревают в связях с террористами
В Югорском колледже обнаружили хищение бюджетных средств
Упавший с крыши снег помял машины в Сургутском районе
Зимники и ледовые переправы ХМАО начали готовить к закрытию
Тридцать попугаев прилетели в Югру