Югорчанка лишилась сбережений после смс от «покупателя» ее свадебного платья

14 Март 2020 2020-03-14T12:18:25+03:00

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В отдел полиции по Октябрьскому району обратилась 49-летняя жительница поселка Талинка. Женщина заявила, что при продаже свадебного платья попалась на уловки мошенника.

Несколько дней назад на телефон югорчанки поступило смс. Собеседник представился Павлом и сообщил, что хочет приобрести свадебное платье, объявление о продаже которого та разместила на одном из сайтов объявлений.

– Женщина выяснила, что потенциальный покупатель живет в Туле и занимается скупкой ношеной одежды для дальнейшей реализации. Заявительница признается, что собеседник казался ей убедительным, и она согласилась на сделку. Покупатель попросил сообщить ему банковские данные для перевода оплаты, а также пароли, которые пришли ей в смс-сообщении, – рассказали в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре.

В ведомстве уточнили, что с карты потерпевшей произошло списание 30 тысяч рублей. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. По аналогичной схеме в Югре уже предпринимались попытки хищения денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU