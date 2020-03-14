2020-03-14T10:24:27+03:00
Происшествия

В Лангепасе мужчину отправили в колонию из-за неуплаты алиментов

Общая сумма задолженности составила более 350 тысяч рублей
Вадим Бегун
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В Лангепасе мужчину отправили в колонию из-за неуплаты алиментов.В Лангепасе мужчину отправили в колонию из-за неуплаты алиментов.Фото: Вадим Бегун
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В Лангепасе вынесен обвинительный приговор в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчина без уважительных причин долгое время не выплачивал алименты.

– Установлено, что местный житель, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего сына, продолжил уклоняться от исполнения родительских обязанностей. Общая сумма задолженности составила более 350 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

В ведомстве добавили, что суд учел мнения государственного обвинителя и данные о личности подсудимого, который уже был судим за совершение аналогичного преступления в 2018 году, и назначил виновному наказание в виде пяти месяцев лишения свободы. Отбывать наказание нарушитель будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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