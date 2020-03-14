2020-03-14T09:43:49+03:00
Происшествия

В Кондинском районе молодые люди совершали кражи с месторождений

В отношении подозреваемых граждан возбуждено три уголовных дела
Вадим Бегун
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В Кондинском районе молодые люди совершали кражи с месторождений. Фото - пресс-служба управления МВД по ХМАО-Югре.В Кондинском районе молодые люди совершали кражи с месторождений. Фото - пресс-служба управления МВД по ХМАО-Югре.
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В полицию Кондинского района обратился представитель подрядной нефтяной организации. Мужчина заявил, что кто-то похитил аккумуляторные батареи с четырех грузовых автомобилей, находившихся на территории месторождения. Вскоре стражи порядка задержали двух местных жителей, 17 и 19 лет. Молодые люди сознались в совершении преступлений.

– По месту жительства похитителей были проведены обыски. В доме одного из них в снегу и в хозяйственной постройке нашли еще несколько аккумуляторных батарей, кабель и другие инструменты. Грабители признались, что эти вещи также были похищены с различных месторождений, – рассказали в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено три уголовных дела, им грозит до пяти лет лишения свободы каждому.

В отношении 19-летнего гражданина возбудили еще одно уголовное дело за вовлечение подростка в совершение преступления. Он знал, что его приятель не достиг совершеннолетия, но все равно брал его на дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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