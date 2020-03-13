2020-03-13T15:55:58+03:00
Спорт

Триста акробатов со всей России поборолись за «чёрное золото» в Югре

Югорские акробаты взяли 12 золотых медалей
Руслан Савинов
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Триста акробатов со всей России поборолись за «чёрное золото» в Югре. Фото "ЮграМегаСпорт".Триста акробатов со всей России поборолись за «чёрное золото» в Югре. Фото "ЮграМегаСпорт".
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Спорткомплекс «Олимпия» в Нижневартовске принял Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Черное золото Приобья». По информации от пресс-службы «ЮграМегаСпорт», побороться за звание сильнейших в столицу Самотлора съехались триста спортсменов из 28 населенных пунктов страны.

Известно, что участники представляли 14 регионов России – от Челябинска до Комсомольска-на-Амуре. Честь ХМАО на этом состязании защищали акробаты Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Покачей, Сургута, Урая и Югорска.

В первый день соревнований акробаты показывали мастерство в балансовых упражнениях. Затем начались комбинированные выступления.

Победителям и призерам вручили 28 комплектов наград. Югорские акробаты завоевали 12 золотых медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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