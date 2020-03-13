В Сургутском районе усилили борьбу с сугробами

13 Март 2020 2020-03-13T15:17:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой и дал поручение усилить контроль за ситуацией по очистке поселковых улиц от сугробов. Об этом Трубецкой сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Фейсбук».

- За эту зиму я получил много вопросов от жителей по этому поводу. Для того, чтобы урегулировать вопрос, мы приняли решение выделить дополнительное финансирование для всех поселений, - написал глава муниципалитета.

Известно, что с каждым годом в районе увеличивают расходы на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, куда входит и уборка снежных масс зимой. В 2018 году было - 123 млн рублей, в 2019 году - 141 млн рублей, а в 2020 году показатели выросли на 14% и перевалили за 160 млн рублей.

Также ужесточат контроль за подрядчиками, очищающими улицы: уже внесены соответствующие корректировки в контракты. Еще одним нововведением стало то, что теперь на приемку состояния дорожной сети выезжают сотрудники ГИБДД и представители общественных советов ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU