2020-03-13T15:18:06+03:00
Происшествия

Похитителя алкоголя в Урае нашли по разбитым бутылкам

Мужчине грозит пара лет тюрьмы
Руслан Савинов
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Похитителя алкоголя в Урае нашли по разбитым бутылкам. Фото: Савинов Руслан.Похитителя алкоголя в Урае нашли по разбитым бутылкам. Фото: Савинов Руслан.
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В полицию Урая накануне, 12 марта, обратился представитель одного из сетевых магазинов города. По данным УМВД ХМАО, мужчина сообщил полицейским, что из магазина похитили ящик алкоголя стоимостью более трех тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли видео с камер наблюдения. Затем они установили место жительства подозреваемого. Им оказался 35-летний безработный гражданин, злоупотребляющий алкоголем.

- Подозреваемый сообщил, что подходя к магазину, увидел, как грузчик заносит ящики со спиртным в магазин и возвращается за следующими коробками. Мужчина взял один из ящиков с 12 бутылками водки и направился к подъезду своего дома. Затем он начал прятать бутылки в карманы куртки, одну из которых он разбил около дома, а вторую - в подъезде, - поделились полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине может грозит лишение свободы сроком до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Похитителя алкоголя в Урае нашли по разбитым бутылкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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