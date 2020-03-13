2020-03-13T14:13:38+03:00
Общество

Более полутора сотен сургутян стали волонтерами Конституции

Голосование по внесению поправок состоится 22 апреля
Руслан Савинов
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Более полутора сотен сургутян стали волонтерами КонституцииБолее полутора сотен сургутян стали волонтерами КонституцииФото: pixabay.com
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В ряды «Волонтеров Конституции» пожелали вступили уже более 170 жителей Сургута. Подробнее об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Отметим, через три дня завершается набор «Волонтеров Конституции». Все желающие изучить поправки в основной документ России и помочь сургутянам разобраться с нововведениями могут зарегистрироваться на специальном сайте до 16 марта. Добровольцем может стать любой совершеннолетний житель города.

- С 6 апреля в крупных торговых центрах города, аэропорту, одном из МФЦ организуют шесть информационных точек, где волонтеры будут рассказывать о поправках. Добровольцы будут узнаваемы, им выдадут специальную одежду, дизайн которой разрабатывает федеральная команда проекта, – рассказал начальник отдела молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев.

Напомним, общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Всего в Сургуте планируют привлечь к подготовке голосования более двухсот волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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