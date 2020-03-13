2020-03-13T14:03:39+03:00
Общество

Власти Югры: «Коронавирус не повлиял на экономику региона»

В ХМАО проводят повсеместные профилактические меры
Руслан Савинов
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Власти Югры: «Коронавирус не повлиял на экономику региона»Власти Югры: «Коронавирус не повлиял на экономику региона»Фото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО принимает участие в совещании в Челябинске по профилактике и контроле за распространением коронавируса в УрФО. Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

Наталья Комарова в своем докладе сообщила, что на территории ХМАО коронавирусной инфекцией нет.

С момента начала мониторинга зарегистрировано 168 человек, прилетевших из-за границы и попавших под наблюдение. Коронавирус лабораторно не подтвердился. Известно также, что суммарная заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре составила 86 случаев на десять тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 6 процентов.

Добавим, что осуществляется мониторинг состояния людей, прибывших в аэропорты, особенно из-за границы. Также организованы профилактические мероприятия и дезинфекция транспорта по перевозке пассажиров.

Кроме того, в Югре работает горячая линия для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса- 8-800-100-86-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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