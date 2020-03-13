На месте старейшего микрорайона Сургута построят объездную дорогу

13 Март 2020 2020-03-13T13:30:45+03:00

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Строителям Сургута предстоит построить последний участок объездной дороги, которая соединит Югорский тракт с Нижневартовской трассой. По данным администрации города, дорога появится в пойме Оби. Там сейчас проживают десять семей.

Однако снос упомянутых домов может стать затруднительным. Ранее сургутян не устроила сумма, которую им предложили чиновники вместо земли в центре города.

Известно, что на этот раз власти Сургута не отступят: они планируют принять участие в получении федеральной квоты для крупной стройки. Сообщается, что в городской администрации намерены работать с каждым жителем улицы Речной в индивидуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU