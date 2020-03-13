Стали известны сроки строительства новых полигонов ТКО в Югре

13 Март 2020 2020-03-13T13:05:59+03:00

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Власти ХМАО внесли изменения в государственную программу «Экологическая безопасность». Пресс-служба правительства Югры пояснила, что ждет регион после внесенных поправок.

Известно, что установлены сроки ввода в эксплуатацию пяти комплексных межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов.

Полигон для Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нефтеюганского района мощностью 900 тысяч тонн в год будет введен в строй уже в 2021 году. Объект для Нижневартовска, Мегиона, Нижневартовского района планируется сдать в 2023 году, его мощность составит 180 тысяч тонн мусора ежегодно.

Для Нягани и поселений Октябрьского района полигон мощностью 35 тысяч тонн тоже сдадут в 2023 году. Полигон для нужд Сургута, Когалыма, Сургутского района появится в 2024 году. Его мощность составит 200 тысяч тонн мусора в год. В этом же году будет построен полигон для Ханты-Мансийска и района. Его мощность – 50 тысяч тонн ежегодно.

- В частности, в 2020 году на 4,7 миллиарда рублей увеличивается объем финансирования природоохранных и природовосстановительных мероприятий, – уточнил заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.

ИСТОЧНИК KP.RU