2020-03-13T12:36:15+03:00
Общество

Более полутысячи дольщиков Югры получили жилье

Нарушенные жилищные права югорчан восстановлены
Руслан Савинов
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Более полутысячи дольщиков Югры получили жилье. Фото: Савинов Руслан.Более полутысячи дольщиков Югры получили жилье. Фото: Савинов Руслан.
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Власти ХМАО обновили план-график по решению проблем граждан, чьи деньги привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права оказались нарушены. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

- Благодаря принятым правительством округа и муниципалитетами мерам, введено в эксплуатацию шесть многоквартирных домов, ранее отнесенных к проблемным: по одному дому в Лангепасе - 30 дольщиков, Нефтеюганске - 72 дольщика, Сургутском районе - 23 дольщика и Ханты-Мансийске - 137 дольщиков, а также два дома в Сургуте - 254 дольщика. Общее число участников долевого строительства – 516 человек, - сообщил заместитель главы региона Геннадий Бухтин.

В то же время план-график дополняется одним объектом в Сургуте - 84 участника долевого строительства по причине включения его в единый реестр проблемных объектов. Отметим, что это произошло из-за признания банкротом одного из застройщиков Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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