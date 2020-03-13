У приезжего в Нижневартовске изъяли более 200 грамм наркотиков
Оперативники Нижневартовска накануне, 12 марта, выявили 26-летнего молодого человека, у которого в кармане находились 14 пакетиков с подозрительным порошком. Как отметили в пресс-службе УМВД Югры, исследование криминалистов подтвердило, что изъятое является метилэфедроном.
Затем в ходе обыска дома у подозреваемого обнаружили аналогичные порошки. В итоге общий вес всех запрещенных веществ составил более 200 грамм.
Как пояснил задержанный полицейским, он не имел постоянного дохода и занимался распространением наркотиков. Также установлено, что молодой человек прибыл в Россию из стран СНГ.
К настоящему моменту возбуждено уголовное дело, наркосбытчика заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU