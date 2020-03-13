Губернатор Югры предложила правительству России дать регионам полномочия по искусственному размножению ценной рыбы
Губернатор Югры Наталья Комарова накануне в Москве провела рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.
- Обсудили ряд вопросов в области лесопользования, недропользования, обращения с ТКО, охраны окружающей среды. Предложила несколько инициатив. Например, наделить регионы полномочиями в вопросах искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, - написала в своем «Инстаграме» глава региона.
Известно, что это поможет в сохранении популяции генофонда ценных и особо ценных видов рыб в Ханты-Мансийском автономном округе.
ИСТОЧНИК KP.RU