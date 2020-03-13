2020-03-13T11:42:40+03:00
Общество

Губернатор Югры предложила правительству России дать регионам полномочия по искусственному размножению ценной рыбы

Мера позволит сохранить популяцию водных биорусурсов
Руслан Савинов
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Губернатор Югры предложила правительству России дать регионам полномочия по искусственному размножению ценной рыбы. Фото из "Инстаграма" Натальи Комаровой.Губернатор Югры предложила правительству России дать регионам полномочия по искусственному размножению ценной рыбы. Фото из "Инстаграма" Натальи Комаровой.
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Губернатор Югры Наталья Комарова накануне в Москве провела рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

- Обсудили ряд вопросов в области лесопользования, недропользования, обращения с ТКО, охраны окружающей среды. Предложила несколько инициатив. Например, наделить регионы полномочиями в вопросах искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, - написала в своем «Инстаграме» глава региона.

Известно, что это поможет в сохранении популяции генофонда ценных и особо ценных видов рыб в Ханты-Мансийском автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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