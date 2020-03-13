2020-03-13T12:07:38+03:00
Происшествия

Врача из Сургута подозревают в связях с террористами

Уголовное дело направлено в военный суд
Руслан Савинов
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Врача из Сургута подозревают в помощи террористамВрача из Сургута подозревают в помощи террористамФото: pixabay.com
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Главное следственное управление Следкома РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ и Центром «Э» завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Сургута Зураба Маммаева. По данным пресс-службы Следкома, мужчину обвиняют по статьям «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании» и «Финансирование терроризма».

По данным следствия, с октября 2014 по январь 2015 года Маммаев на территории Сирии принимал участие в незаконном вооруженном формировании.

Он выполнял обязанности по обеспечению жизнедеятельности формирования, оказывая первую медицинскую помощь участникам. Затем в начале февраля 2015 года Маммаев вернулся на территорию России и до дня его задержания – 18 июня 2019.

Также с сентября 2014 по февраль 2016 года Маммаев в Сургуте перевел другому подозреваемому в связях с террористами 135 тысяч рублей.

Добавим, уголовное дело в отношении Маммаева направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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