Врача из Сургута подозревают в связях с террористами
Главное следственное управление Следкома РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ и Центром «Э» завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Сургута Зураба Маммаева. По данным пресс-службы Следкома, мужчину обвиняют по статьям «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании» и «Финансирование терроризма».
По данным следствия, с октября 2014 по январь 2015 года Маммаев на территории Сирии принимал участие в незаконном вооруженном формировании.
Он выполнял обязанности по обеспечению жизнедеятельности формирования, оказывая первую медицинскую помощь участникам. Затем в начале февраля 2015 года Маммаев вернулся на территорию России и до дня его задержания – 18 июня 2019.
Также с сентября 2014 по февраль 2016 года Маммаев в Сургуте перевел другому подозреваемому в связях с террористами 135 тысяч рублей.
Добавим, уголовное дело в отношении Маммаева направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU