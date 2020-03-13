2020-03-13T11:06:22+03:00
Происшествия

В Югорском колледже обнаружили хищение бюджетных средств

Подозреваемый под домашним арестом
Руслан Савинов
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В Югорском колледже обнаружили хищение бюджетных средств. Фото: Савинов РусланВ Югорском колледже обнаружили хищение бюджетных средств. Фото: Савинов Руслан
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Правоохранители проверили соблюдение законодательства контрактной системы закупок и расходования бюджетных денег в «Югорском колледже-интернате олимпийского резерва». О результатах сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2016 году учреждение с ООО «Планета Сервис» заключило договор на оказание услуг по проведению семинаров для судей в рамках комплекса ГТО. Договор был на сумму более миллиона рублей.

- При этом «Планета Сервис» услуги по договору не оказывали, обучающие семинары проведены силами работников колледжа. Однако руководством учреждения акты выполненных работ по договору подписаны и произведена оплата, - рассказали в прокуратуре.

В дальнейшем руководитель «Планета Сервис» обналичил поступившие на счет деньги и вместе с замдиректора учреждения похитил их.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Бывшему замдиректора учреждения поместили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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