2020-03-13T10:52:39+03:00
Общество

Упавший с крыши снег помял машины в Сургутском районе

Видео инцидента появилось в югорских пабликах
Руслан Савинов
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Упавший с крыши снег помял машины в Сургутском районе. фото: Савинов Руслан.Упавший с крыши снег помял машины в Сургутском районе. фото: Савинов Руслан.
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В поселке Барсово Сургутского района по адресу улица Центральная, 11 пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом с домом. В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ» появилось видео, где с крыши на авто упал снег.

Автор видео, по всей видимости таксист, винит коммунальные службы:

- По словам автора видео, табличек с предупреждением об опасности не было. Коммунальщики развесили объявления только утром, - гласят источники паблика «ВКонтакте».

Пост уже наделал много шума в интернете. Мнения подписчиков разделились: есть сопереживающие, есть те, кто предлагает мужчине винить самого себя.

- Я удивляюсь! Пришла зима - а все на летней резине. Пришла весна - никто не знает, что на крышах тает снег. Ну что за детский сад? Я понимаю, во дворах проблемы с парковочными местами. Но коли уж ставите машину во дворе, то оценивайте адекватно риски. Коммунальщики конечно виноваты, ленточку не повесили перед домом. Сохранность вашего имущества – ваша же забота, а не ЖЭКа, - отреагировала одна из подписчиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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