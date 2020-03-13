2020-03-13T10:29:27+03:00
Общество

Зимники и ледовые переправы ХМАО начали готовить к закрытию

До 16 марта ограничено движение транспорта на ледовых переправах Октябрьского района
Руслан Савинов
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Зимники и ледовые переправы ХМАО начали готовить к закрытию. Фото МЧС Югры.Зимники и ледовые переправы ХМАО начали готовить к закрытию. Фото МЧС Югры.
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Зимой 2019-2020 года в Югре приняли в эксплуатацию 92 ледовые переправы, 57 из них межмуниципального значения, а также 56 зимних автомобильных дорог. Об этом напомнили в пресс-службе ХМАО.

Из-за теплой погоды по решению дорожных служб, обслуживающих зимники, до 16 марта ограничено движение транспорта на ледовых переправах в Октябрьском районе:

- Нарыкары - Мулигорт - Перегребное, Сергино - Андра, Приобье - Перегребное. На остальных автозимниках региона разрешено движение транспортных средств весом не более пяти тонн до понижения температуры воздуха. Ограничения не распространяются на транспорт, осуществляющий регулярные перевозки пассажиров, и экстренных служб. Для технологических ледовых переправ в Югре установлена грузоподъемность от 10 до 20 тонн, межмуниципальных – от 5 до 15 тонн, - пояснили в МЧС Югры.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, в марте в регионе ожидается средняя месячная температура выше нормы.

Примерно в третьей декаде марта специалисты дорожных служб и инспекторы приступят к закрытию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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