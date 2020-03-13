2020-03-13T10:08:43+03:00
Общество

Тридцать попугаев прилетели в Югру

Птицы благополучно добрались из Краснодарского края
Руслан Савинов
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Тридцать попугаев прилетели в ЮгруТридцать попугаев прилетели в Югру
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Партию декоративных птиц досмотрели инспекторы в аэропорту Нижневартовска. Подробнее об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора ХМАО.

- Двадцать волнистых попугаев, а также шесть амадинов, две кореллы и пара неразлучников прибыли из Краснодарского края в Мегион для индивидуального предпринимателя, - пояснили проверяющие.

Пернатые пассажиры благополучно перенесли полет. Осмотр у ветеринара показал, что все они здоровы. Все ветеринарные сопроводительные документы, гарантирующие их безопасность для фауны региона, в порядке. Разноцветный живой груз получил разрешение на следование к месту назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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