Тридцать попугаев прилетели в Югру
Партию декоративных птиц досмотрели инспекторы в аэропорту Нижневартовска. Подробнее об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора ХМАО.
- Двадцать волнистых попугаев, а также шесть амадинов, две кореллы и пара неразлучников прибыли из Краснодарского края в Мегион для индивидуального предпринимателя, - пояснили проверяющие.
Пернатые пассажиры благополучно перенесли полет. Осмотр у ветеринара показал, что все они здоровы. Все ветеринарные сопроводительные документы, гарантирующие их безопасность для фауны региона, в порядке. Разноцветный живой груз получил разрешение на следование к месту назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU