Тридцать попугаев прилетели в Югру

13 Март 2020 2020-03-13T10:08:43+03:00

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Партию декоративных птиц досмотрели инспекторы в аэропорту Нижневартовска. Подробнее об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора ХМАО.

- Двадцать волнистых попугаев, а также шесть амадинов, две кореллы и пара неразлучников прибыли из Краснодарского края в Мегион для индивидуального предпринимателя, - пояснили проверяющие.

Пернатые пассажиры благополучно перенесли полет. Осмотр у ветеринара показал, что все они здоровы. Все ветеринарные сопроводительные документы, гарантирующие их безопасность для фауны региона, в порядке. Разноцветный живой груз получил разрешение на следование к месту назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU