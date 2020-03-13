2020-03-13T09:56:08+03:00
Общество

Сургут и Нижневартовск вошли в десятку городов с самой дорогой арендой жилья

Ожидаемым лидером рейтинга стала Москва
Руслан Савинов
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Сургут и Нижневартовск вошли в десятку городов с самой дорогой арендой жильяСургут и Нижневартовск вошли в десятку городов с самой дорогой арендой жильяФото: pixabay.com
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Сургут и Нижневартовск попали в топ-10 городов России, где зимой существенно поднялись цены на квартиры в новостройках. Об этом сообщил портал с объявлениями «Domofond.ru».

Известно, что в основе методологии статистики лежат данные за прошедшую зиму по 75 крупным городам РФ. Согласно опубликованному рейтингу, сразу в двух муниципалитетах Югры жилье в новостройках выросло в цене. При этом в целом по России стоимость жилплощади на первичном рынке снизилась.

Уточним, что в Нижневартовске рост составил около 22 процентов, а в Сургуте – 15 процентов.

Добавим, лидером рейтинга стала Москва: аренда однушки и двушки в столице обойдется в 40 и 45 тысяч рублей в месяц соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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