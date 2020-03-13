2020-03-13T09:41:29+03:00
Общество

В Сургуте у ТРЦ «Аура» пропал мужчина

Зашел в лес и не вернулся
Руслан Савинов
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В Сургуте у ТРЦ «Аура» пропал мужчина. Фото СУ СК Югры.В Сургуте у ТРЦ «Аура» пропал мужчина. Фото СУ СК Югры.
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Следственный отдел Сургута следственного управления Следкома Югры проводит процессуальную проверку по факту исчезновения Майданкина Сергея Николаевича, который родился 11 сентября 1982 года. Подробнее об этом сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

Установлено, что с 11 по 13 июля 2019 года Майданкин находился в районе торгового центра «Аура» на улице Нефтеюганское шоссе, 1 в Сургуте. Затем он зашел в расположенный рядом участок леса. После этого его больше не видели, к настоящему времени местонахождение Сергея не известно.

- Приметы: на вид 35 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, длина волос на голове короткая, нос прямой, глаза светлого цвета, - уточнили в СУ СК Югры.

Из иных сведений: уроженец села Малое Белое Бишкульского района Северо-Казахстанской области Казахстана. Постоянно проживает в городе Покачи.

При наличии сведений в местонахождении Майданкина сообщите об этом по круглосуточному телефону 89505027452 или в дежурную часть УМВД Сургута по телефонам: 8 (3467) 39-82-15 и 39-82-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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