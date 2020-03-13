В Сургуте у ТРЦ «Аура» пропал мужчина
Следственный отдел Сургута следственного управления Следкома Югры проводит процессуальную проверку по факту исчезновения Майданкина Сергея Николаевича, который родился 11 сентября 1982 года. Подробнее об этом сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.
Установлено, что с 11 по 13 июля 2019 года Майданкин находился в районе торгового центра «Аура» на улице Нефтеюганское шоссе, 1 в Сургуте. Затем он зашел в расположенный рядом участок леса. После этого его больше не видели, к настоящему времени местонахождение Сергея не известно.
- Приметы: на вид 35 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, длина волос на голове короткая, нос прямой, глаза светлого цвета, - уточнили в СУ СК Югры.
Из иных сведений: уроженец села Малое Белое Бишкульского района Северо-Казахстанской области Казахстана. Постоянно проживает в городе Покачи.
При наличии сведений в местонахождении Майданкина сообщите об этом по круглосуточному телефону 89505027452 или в дежурную часть УМВД Сургута по телефонам: 8 (3467) 39-82-15 и 39-82-16.
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