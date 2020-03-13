Председателем президиума общественных палат России назначили югорчанку

13 Март 2020 2020-03-13T09:33:44+03:00

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Прошло заседание нового состава президиума совета общественных палат России В Москве. На пост председателя президиума единогласно была избрана Ирина Максимова – председатель общественной палаты Югры. Подробности мероприятия сообщила пресс-служба регионального правительства.

- Это назначение с одной стороны очень почетно для меня, с другой - крайне ответственно. Я хочу выразить благодарность своим коллегам, которые доверили мне представлять УрФО в президиуме палат, коллегам из общественной палаты ХМАО. Это наша общая победа. Теперь предстоит большая плодотворная работа по развитию общественных палат в регионах, – рассказала о своем назначении Ирина Максимова.

Отметим, что в совет входят председатели общественных палат всех регионов. Президиум состоит из представителей всех федеральных округов страны, а также трех представителей общественной палаты РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU