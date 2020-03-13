Звонки в полицию Нижневартовска стали принимать по одному номеру

13 Март 2020 2020-03-13T09:24:32+03:00

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Полицейские Нижневартовска сообщили, что с 11 марта городские отделы полиции переведены на единый номер экстренной помощи 102. Как уточнили в администрации города, звонки принимаются операторами ежедневно круглосуточно без выходных и праздников, а также без обеденного перерыва.

- Теперь горожанам, чтобы обратиться к стражам порядка за помощью или сообщить о противоправных действиях, нет необходимости звонить в дежурную часть территориального отдела полиции, – заявили полицейские.

Независимо от места проживания информацию и обращения к сотрудникам правоохранительных органов от вартовчан операторы теперь принимают по единому номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU