Звонки в полицию Нижневартовска стали принимать по одному номеру
Полицейские Нижневартовска сообщили, что с 11 марта городские отделы полиции переведены на единый номер экстренной помощи 102. Как уточнили в администрации города, звонки принимаются операторами ежедневно круглосуточно без выходных и праздников, а также без обеденного перерыва.
- Теперь горожанам, чтобы обратиться к стражам порядка за помощью или сообщить о противоправных действиях, нет необходимости звонить в дежурную часть территориального отдела полиции, – заявили полицейские.
Независимо от места проживания информацию и обращения к сотрудникам правоохранительных органов от вартовчан операторы теперь принимают по единому номеру 102.
ИСТОЧНИК KP.RU