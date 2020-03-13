У жителей Октябрьского района появилась качественная вода
Правоохранители Октябрьского района проверили исполнение законодательства о водоснабжении в муниципалитете. Подробности и тоги проверки сообщила пресс-служба прокуратуры Югры.
Установлено, что на балансе администрации поселения Каменное состоит водоочистная подготовительная установка. Она находилась в неисправном состоянии. По этой причине поставляемая сельчанам вода не проходила нужную очистку.
- Жители поселения более восьми месяцев потребляли некачественную воду, - подвели итог в прокуратуре.
В связи с этим прокуратура района главе поселения Каменное внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Итог: водоочистная станция к настоящему моменту отремонтирована.
ИСТОЧНИК KP.RU