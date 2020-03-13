У жителей Октябрьского района появилась качественная вода

13 Март 2020 2020-03-13T09:02:25+03:00

Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры

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Правоохранители Октябрьского района проверили исполнение законодательства о водоснабжении в муниципалитете. Подробности и тоги проверки сообщила пресс-служба прокуратуры Югры.

Установлено, что на балансе администрации поселения Каменное состоит водоочистная подготовительная установка. Она находилась в неисправном состоянии. По этой причине поставляемая сельчанам вода не проходила нужную очистку.

- Жители поселения более восьми месяцев потребляли некачественную воду, - подвели итог в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура района главе поселения Каменное внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Итог: водоочистная станция к настоящему моменту отремонтирована.

ИСТОЧНИК KP.RU