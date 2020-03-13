Неизвестный сургутянин похитил дорогого щенка

13 Март 2020 2020-03-13T08:45:04+03:00

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В ХМАО накануне, 12 марта, случилось 61 преступление. По данным пресс-службы УМВД Югры, уже раскрыто 32 нарушения закона, из них: шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, семь краж и два мошенничества.

Так, в Сургутском районе в дежурную часть обратился 32-летний гражданин с заявлением о том, что неизвестный на автостоянке на автодороге «Сургут-Когалым» похитил 150 литров дизеля стоимостью 7500 рублей. Вскоре сотрудники ГИБДД задержали 35-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, мужчина под подпиской о невыезде.

Тем временем неизвестный сургутянин на территории базы по улице 30 лет Победы похитил щенка смешанной породы. Ущерб потерпевшему 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дела.

Добавим, что накануне в Югре раскрыли шесть ранее произошедших преступлений и выявили почти восемь тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU