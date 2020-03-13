2020-03-13T08:45:04+03:00
Происшествия

Неизвестный сургутянин похитил дорогого щенка

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
Поделиться:
Неизвестный сургутянин похитил дорогого щенкаНеизвестный сургутянин похитил дорогого щенкаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В ХМАО накануне, 12 марта, случилось 61 преступление. По данным пресс-службы УМВД Югры, уже раскрыто 32 нарушения закона, из них: шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, семь краж и два мошенничества.

Так, в Сургутском районе в дежурную часть обратился 32-летний гражданин с заявлением о том, что неизвестный на автостоянке на автодороге «Сургут-Когалым» похитил 150 литров дизеля стоимостью 7500 рублей. Вскоре сотрудники ГИБДД задержали 35-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, мужчина под подпиской о невыезде.

Тем временем неизвестный сургутянин на территории базы по улице 30 лет Победы похитил щенка смешанной породы. Ущерб потерпевшему 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дела.

Добавим, что накануне в Югре раскрыли шесть ранее произошедших преступлений и выявили почти восемь тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте у ТРЦ «Аура» пропал мужчина
Председателем президиума общественных палат России назначили югорчанку
Звонки в полицию Нижневартовска стали принимать по одному номеру
У жителей Октябрьского района появилась качественная вода
Неизвестный сургутянин похитил дорогого щенка
Машина сбила ребенка в Сургуте и скрылась с места
Создана рабочая группа для оценки состояния полигона в Саранпауле
Парламентарии Югры одобрили поправки в Конституцию РФ
Погода в Югре 13 марта: мокрый снег, гололед и метель
Школьники Сургутского района смогут посещать музеи муниципалитета бесплатно
«Понять. Прожить. Помнить»: югорские школьники отправятся в экспедицию по следам войны
Бухгалтер из Лянтора стала «Жемчужиной ЖКХ»
В Югре продолжили поиски пропавшего в 2004 году ребенка
С пристального медицинского наблюдения в Югре сняли 82 человека
Сотрудник обокрал работодателя на миллион рублей в Нефтеюганском районе
Новое оборудование поступило в Игримскую больницу Березовского района
«Дни Росгвардии» проходят в школах Югры
Хантымансийцев пригласили на вакцинацию против клещевого энцефалита
Школьники Сургута выбрали предметы для ЕГЭ и ГИА