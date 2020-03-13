2020-03-13T05:04:04+03:00
Общество

Погода в Югре 13 марта: мокрый снег, гололед и метель

Температура днем не опустится ниже +1 градуса
Руслан Савинов
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Погода в Югре 13 марта: мокрый снег, гололед и метель. Фото: Руслан Савинов.Погода в Югре 13 марта: мокрый снег, гололед и метель. Фото: Руслан Савинов.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 13 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег, гололед и метель. Ветер юго-западный 7 – 12 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2, -3 градуса, днем +1, +6 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +5 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +3 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер юго-западный 7-9 метров в секунду. Температура воздух днем составит +2, +3 градуса.

На Руси этот день называли «Ярилин день». По погоде отмечали: «если с первых дней весна разгульна, не застенчива, то обманет, верить нечего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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