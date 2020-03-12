Школьники Сургутского района смогут посещать музеи муниципалитета бесплатно

12 Март 2020 2020-03-12T17:09:21+03:00

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В Сургутском районе стартовал новый образовательный проект «Мой дом. Мой район. Мое будущее». Как пояснили в администрации муниципалитета, в рамках проекта школьники 1-4 классов будут абсолютно бесплатно посещать известные музеи муниципалитета.

Ребята из поселений расширят знания о югорской флоре, фауне и этнокультуре благодаря экспозициям «Русскинского музея природы и человека», «Угутского краеведческого музея» и «Лянторского хантыйского этнографического музея».

- Нередко ребята из отдаленных поселений откладывали посещение наших же музеев из-за транспортных расходов, расходов на покупку билетов. Этот вопрос мы взяли на себя. В течение года – с марта 2020 года по март 2021 года – дети Сургутского района учащиеся начальных классов будут посещать три образовательные площадки абсолютно бесплатно, родителям наших ребят не придется платить и за проезд, – рассказала директор департамента образования Сургутского района Ольга Кочурова.

ИСТОЧНИК KP.RU