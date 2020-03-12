12 Март 2020 2020-03-12T17:01:31+03:00

«Понять. Прожить. Помнить»: югорские школьники отправятся в экспедицию по следам войны. Фото правительства ХМАО.

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Полторы сотни волонтеров со всей Югры соберутся 14 марта в Ханты-Мансийске на мастер-классы по обучению основам медиа. Для чего это затеяно рассказали в пресс-службе правительства региона.

- Затем школьники проведут исследования и расскажут, как Великая Отечественная война повлияла на города, семьи и жизнь югорчан, - пояснили организаторы проекта.

Известно, что авторы лучших работ отправятся в медиа-экспедиции по Германии, Беларуси и городам-героям России.

ИСТОЧНИК KP.RU