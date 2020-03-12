Бухгалтер из Лянтора стала «Жемчужиной ЖКХ»
Награда нашла свою героиню
Бухгалтер из Лянтора стала «Жемчужиной ЖКХ». Фото со страницы Андрея Трубецкого "ВКонтакте".
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Бухгалтер Ольга Пухова победила в конкурсе «Жемчужина ЖКХ». Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
- Имена самых красивых, креативных и трудолюбивых работниц коммунальной сферы района назвали на торжественном вечере в их профессиональный праздник, - подчеркнул глава муниципалитета.
Добавим, что Ольга Пухова работает в лянторской управляющей компании «Жилищный комплекс Сибири».
ИСТОЧНИК KP.RU