2020-03-12T16:54:26+03:00
Общество

Бухгалтер из Лянтора стала «Жемчужиной ЖКХ»

Награда нашла свою героиню
Руслан Савинов
Поделиться:
Бухгалтер из Лянтора стала «Жемчужиной ЖКХ». Фото со страницы Андрея Трубецкого "ВКонтакте".Бухгалтер из Лянтора стала «Жемчужиной ЖКХ». Фото со страницы Андрея Трубецкого "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Бухгалтер Ольга Пухова победила в конкурсе «Жемчужина ЖКХ». Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- Имена самых красивых, креативных и трудолюбивых работниц коммунальной сферы района назвали на торжественном вечере в их профессиональный праздник, - подчеркнул глава муниципалитета.

Добавим, что Ольга Пухова работает в лянторской управляющей компании «Жилищный комплекс Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24