Сотрудник обокрал работодателя на миллион рублей в Нефтеюганском районе
В полицию Нефтеюганского района обратился представитель нефтегазодобывающего предприятия с заявлением о хищении материальных ценностей. О результате действия правоохранителей сообщила пресс-служба УМВД Югры.
Сотрудники уголовного розыска установили 37-летнего подозреваемого: им оказался сотрудник этой же организации.
Следователь выяснил, что мужчина решил обогатиться за счет работодателя. Для этого он нанял тягач и автокран. Вечером он прибыл на территорию организации.
- Работники предприятия, не подозревая о незаконности действий, совершили погрузку и вывоз труб. В дальнейшем подозреваемый продал похищенное в пункте приема металлолома. В общей сложности злоумышленнику удалось похитить 222 трубы стоимостью более миллиона рублей, - рассказали полицейские.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU