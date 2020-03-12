2020-03-12T16:19:09+03:00
Происшествия

Сотрудник обокрал работодателя на миллион рублей в Нефтеюганском районе

Мужчина похитил 222 трубы
Руслан Савинов
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Сотрудник обокрал работодателя на миллион рублей в Нефтеюганском районе. Фото: Руслан Савинов.Сотрудник обокрал работодателя на миллион рублей в Нефтеюганском районе. Фото: Руслан Савинов.
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В полицию Нефтеюганского района обратился представитель нефтегазодобывающего предприятия с заявлением о хищении материальных ценностей. О результате действия правоохранителей сообщила пресс-служба УМВД Югры.

Сотрудники уголовного розыска установили 37-летнего подозреваемого: им оказался сотрудник этой же организации.

Следователь выяснил, что мужчина решил обогатиться за счет работодателя. Для этого он нанял тягач и автокран. Вечером он прибыл на территорию организации.

- Работники предприятия, не подозревая о незаконности действий, совершили погрузку и вывоз труб. В дальнейшем подозреваемый продал похищенное в пункте приема металлолома. В общей сложности злоумышленнику удалось похитить 222 трубы стоимостью более миллиона рублей, - рассказали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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