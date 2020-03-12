2020-03-12T16:05:33+03:00
Здоровье

Новое оборудование поступило в Игримскую больницу Березовского района

Маммограф поможет в раннем выявлении онкологии
Руслан Савинов
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Новое оборудование поступило в Игримскую больницу Березовского района. Фото депздрава ХМАО.Новое оборудование поступило в Игримскую больницу Березовского района. Фото депздрава ХМАО.
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В Игримскую районную больницу поступил новый цифровой флюорограф «ФЦ - «ОКО» и новый маммограф МАММО-РПц. Подробности сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.

- Аппараты отвечают современным медицинским требованиям, надежны и безопасны. Новый современный маммограф помогает в раннем выявлении онкологических заболеваний груди. Полученные приборы сертифицированы, - поделился лаборант Александр Гельчинский.

Поставка оборудования прошла в рамках национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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