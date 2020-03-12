Хантымансийцев пригласили на вакцинацию против клещевого энцефалита

12 Март 2020 2020-03-12T15:39:13+03:00

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Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска приглашает пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Подробности стали известны от пресс-службы администрации города.

- Ханты-Мансийский округ расположен в природном очаге, где обитает более десяти видов возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, среди которых вирусный клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз и другие, - рассказали врачи.

Обращаем внимание, что именно весной и летом происходит активизация переносчиков этих заболеваний, клещей.

- Мы живем в регионе, где получить тяжелое заболевание от маленького насекомого достаточно просто, - насторожили специалисты Окружной клинической больницы.

В прививочном кабинете поликлиники № 1119 посетителей ждут с понедельника по четверг с 08:00 до 18:00. Пятница - с 08:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 12:30. Суббота - с 08:00 до 13:00.

Прививочный кабинет детской поликлиники № 2202 работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00. В субботу – с 08:00 до 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU