Школьники Сургута выбрали предметы для ЕГЭ и ГИА

12 Март 2020 2020-03-12T15:30:05+03:00

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Выпускники девятых и одиннадцатых классов школ Сургута определились с выбором предметов для прохождения государственной итоговой аттестации в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Наиболее популярными предметами по выбору для ЕГЭ в 2020 году стали обществознание, биология и физика, которые выбрали 41,2%, 19,3% и 18,2% одиннадцатиклассников соответственно, - пояснили в администрации Сургута.

Отметим, что большая часть девятиклассников в ходе государственной итоговой аттестации предпочли сдавать обществознание. ГИА по этому предмету выбрали 51,6% учеников девятых классов. Чуть менее популярными оказались информатика - 41,4% и география - 35,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU