2020-03-12T15:24:47+03:00
Происшествия

Ранее судимый мегионец выкрал комплект золотых драгоценностей

Возбуждено сразу три уголовных дела
Руслан Савинов
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Ранее судимый мегионец выкрал комплект золотых драгоценностейРанее судимый мегионец выкрал комплект золотых драгоценностейФото: pixabay.com
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В ХМАО за минувшие сутки, 11 марта, случилось 85 преступлений. По данным УМВД Югры, уже раскрыто 47 нарушений закона, из них: шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 14 краж и два мошенничества.

Так, в Нягани в одна женщина похитила у другой сотовый телефон стоимостью девять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем ранее судимый 45-летний сургутянин угнал автомобиль.Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, ранее судимый 34-летний мегионец в поселке Высокий похитил три золотых кольца и золотые сережки, а также золотой браслет с кулоном. Ущерб потерпевшей - более 26 тысяч рублей. Возбуждено сразу три уголовных дела.

Также в Югре за прошедшие сутки раскрыли четыре ранее зарегистрированных преступления и выявили более девяти тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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