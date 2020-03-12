12 Март 2020 2020-03-12T15:08:07+03:00

Новую школу в 32 микрорайоне Сургута построят к концу года. Фото администрации города.

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В настоящий момент в Сургуте строят сразу четыре школы. Как стало известно от пресс-службы города, ход строительства одной из школ в 32 микрорайоне проинспектировал глава города Вадим Шувалов.

Стало известно, что готовность объекта почти 40 процентов. Осталось установить: кровлю, систему вентиляции и дымоудаления, часть инженерных сетей. Также нужно провести отделочные и фасадные работы, установить мебель и оборудование, благоустроить территорию. Завершить строительство планируют в этом году.

- Работы идут по графику. Мы прошли, посмотрели. Поводов для задержки ввода школы не вижу. Почти вся инженерная инфраструктура к зданию подведена, – пояснил градоначальник Вадим Шувалов.

Добавим, что стоимость строительства – почти миллиард рублей. Свои двери для 900 школьников микрорайона здание в 32 микрорайоне распахнет в 2021году.

ИСТОЧНИК KP.RU