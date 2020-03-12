Управление ЖКХ Кондинского района нарушило закон о госзакупках

12 Март 2020 2020-03-12T14:55:55+03:00

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Правоохранители Кондинского района проверили исполнение управлением жилищно-коммунального хозяйства района требований законодательства о закупках. Итоги проверки сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В нарушение требований законодательства о закупках в сентябре 2019 года начальник управления ЖКХ администрации района при заключении контракта с победителем аукциона изменил его существенные условия.

В связи с этим прокурор муниципалитета возбудил дело об административном правонарушении в отношении должностного лица по статье «Изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством России о контрактной системе в сфере закупок».

Известно, что постановлением УФАС Югры должностное лицо оштрафовано.

ИСТОЧНИК KP.RU