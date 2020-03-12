Работники уголовно-исполнительной системы Югры отмечают профессиональный праздник

12 Март 2020 2020-03-12T14:38:52+03:00

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Сегодня, 12 марта, работники УФСИН Югры, как и все сотрудники пенитенциарной системы России, отмечают свой профессиональный праздник – День работника уголовно-исполнительной системы. Об этом напомнила пресс-служба УФСИН ХМАО.

- Пока существует преступность, государство обязано обращаться к наказанию лиц, их совершивших, как средству защиты общества от преступных посягательств, - сообщили в службе исполнения наказаний.

На сегодняшний день уголовно-исполнительная система региона представляет собой хорошо отлаженный механизм. Она включает в себя: три исправительных учреждения, один следственный изолятор, 23 филиала уголовно-исполнительной инспекции для наказания осужденных без изоляции от общества.

Добавим, что в пенитенциарных учреждениях ХМАО несут службу и работают более тысячи сотрудников и гражданских работников.

В 2020 году уголовно-исполнительная система России отмечает 141-летнюю годовщину.

ИСТОЧНИК KP.RU