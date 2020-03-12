Работники уголовно-исполнительной системы Югры отмечают профессиональный праздник
Сегодня, 12 марта, работники УФСИН Югры, как и все сотрудники пенитенциарной системы России, отмечают свой профессиональный праздник – День работника уголовно-исполнительной системы. Об этом напомнила пресс-служба УФСИН ХМАО.
- Пока существует преступность, государство обязано обращаться к наказанию лиц, их совершивших, как средству защиты общества от преступных посягательств, - сообщили в службе исполнения наказаний.
На сегодняшний день уголовно-исполнительная система региона представляет собой хорошо отлаженный механизм. Она включает в себя: три исправительных учреждения, один следственный изолятор, 23 филиала уголовно-исполнительной инспекции для наказания осужденных без изоляции от общества.
Добавим, что в пенитенциарных учреждениях ХМАО несут службу и работают более тысячи сотрудников и гражданских работников.
В 2020 году уголовно-исполнительная система России отмечает 141-летнюю годовщину.
ИСТОЧНИК KP.RU