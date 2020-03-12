2020-03-12T14:29:59+03:00
Происшествия

Крупная авария на магистральном газопроводе произошла в Октябрьском районе

Последствия полностью ликвидируют к 15 марта
Руслан Савинов
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Крупная авария на магистральном газопроводе произошла в Октябрьском районе. Фото: Савинов Руслан.Крупная авария на магистральном газопроводе произошла в Октябрьском районе. Фото: Савинов Руслан.
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Спасатели получили сообщение сегодня, 12 марта, в 6:00 о порыве магистрального газопровода «Надым - Пунга – 1» в Октябрьском районе. Подробности стали известны от пресс-службы МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

- В настоящее время организованы работы по устранению последствий разрушения газопровода, - отметили в МЧС Югры.

Добавим, что завершение работ планируется к 15 марта. Известно, что на технологический процесс и дальнейшую транспортировку газа данная ситуация не повлияла.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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