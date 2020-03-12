Крупная авария на магистральном газопроводе произошла в Октябрьском районе
Последствия полностью ликвидируют к 15 марта
Крупная авария на магистральном газопроводе произошла в Октябрьском районе. Фото: Савинов Руслан.
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Спасатели получили сообщение сегодня, 12 марта, в 6:00 о порыве магистрального газопровода «Надым - Пунга – 1» в Октябрьском районе. Подробности стали известны от пресс-службы МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.
- В настоящее время организованы работы по устранению последствий разрушения газопровода, - отметили в МЧС Югры.
Добавим, что завершение работ планируется к 15 марта. Известно, что на технологический процесс и дальнейшую транспортировку газа данная ситуация не повлияла.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU