2020-03-12T14:20:16+03:00
Спорт

Югорчан пригласили на закрытие зимнего спортивного сезона в Нефтеюганск

Мероприятие состоится 22 марта
Руслан Савинов
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Югорчан пригласили на закрытие зимнего спортивного сезона в Нефтеюганск. Фото администрации города.Югорчан пригласили на закрытие зимнего спортивного сезона в Нефтеюганск. Фото администрации города.
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Жителей Нефтеюганска приглашают на открытое Первенство и Чемпионат города по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона». По информации администрации Нефтеюганска, мероприятие состоится 22 марта 2020 года на лыжной базе по адресу улице Ленина, 5.

- Торжественная церемония открытия мероприятия состоится в 10:45. К участию в соревнованиях допускаются все желающие лыжники Югры, прошедшие подготовку и предоставившие судье соревнований заявку, - сообщили организаторы.

Телефон для справок: «СШОР по зимним видам спорта» 8(3463)222881 и «Жемчужина Югры» 8(3463)313510.

ИСТОЧНИК KP.RU

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