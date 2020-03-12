Медиашколу для начинающих журналистов откроют в Сургутском районе
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» «Глава в районе» сообщил об открытии в муниципалитете медиашколы для начинающих журналистов.
- Давно мечтаешь о карьере журналиста? Полностью осознал, что это твое? Ну хорошо, мы поможем тебе начать... Мы запускаем медиашколу. Там научат основам подачи информации, познакомят с лучшими СМИшниками города и района и подготовят к поступлению на факультет журналистики. Самое вкусное то, что обучение абсолютно бесплатное, - сообщили организаторы проекта.
Дополнительные сведения о проекте размещены на официальном сайте медиашколы.
ИСТОЧНИК KP.RU