12 Март 2020 2020-03-12T14:02:32+03:00

Медиашколу для начинающих журналистов откроют в Сургутском районе. Фото со страницы Андрея Трубецкого в соцсети "ВКонтакте".

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» «Глава в районе» сообщил об открытии в муниципалитете медиашколы для начинающих журналистов.

- Давно мечтаешь о карьере журналиста? Полностью осознал, что это твое? Ну хорошо, мы поможем тебе начать... Мы запускаем медиашколу. Там научат основам подачи информации, познакомят с лучшими СМИшниками города и района и подготовят к поступлению на факультет журналистики. Самое вкусное то, что обучение абсолютно бесплатное, - сообщили организаторы проекта.

Дополнительные сведения о проекте размещены на официальном сайте медиашколы.

ИСТОЧНИК KP.RU