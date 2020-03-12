2020-03-12T14:02:32+03:00
Общество

Медиашколу для начинающих журналистов откроют в Сургутском районе

Проект поможет в подготовке к поступлению на факультет журналистики
Руслан Савинов
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Медиашколу для начинающих журналистов откроют в Сургутском районе. Фото со страницы Андрея Трубецкого в соцсети "ВКонтакте".Медиашколу для начинающих журналистов откроют в Сургутском районе. Фото со страницы Андрея Трубецкого в соцсети "ВКонтакте".
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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» «Глава в районе» сообщил об открытии в муниципалитете медиашколы для начинающих журналистов.

- Давно мечтаешь о карьере журналиста? Полностью осознал, что это твое? Ну хорошо, мы поможем тебе начать... Мы запускаем медиашколу. Там научат основам подачи информации, познакомят с лучшими СМИшниками города и района и подготовят к поступлению на факультет журналистики. Самое вкусное то, что обучение абсолютно бесплатное, - сообщили организаторы проекта.

Дополнительные сведения о проекте размещены на официальном сайте медиашколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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